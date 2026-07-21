Член ОП Машаров напомнил, что глава СНТ обязан отчитываться о деньгах

Член Общественной палаты России Евгений Машаров сообщил, что председатель СНТ обязан отчитываться перед общим собранием о финансовой деятельности и публиковать протоколы, передает RT .

Он напомнил, что полномочия председателя описаны в статье 19 закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ. По статье 16 председателя избирают из числа членов СНТ на общем собрании. Срок полномочий составляет до пяти лет, если это закреплено в уставе, после чего возможно переизбрание.

Машаров уточнил, что председателем не может быть человек с непогашенной судимостью по экономическим преступлениям, признанный недееспособным или ограниченно дееспособным. Эту должность также не может занимать индивидуальный предприниматель с теми же видами деятельности.

По словам эксперта, председатель организует исполнение решений собрания и правления, руководит наемными работниками, ведет бухгалтерскую отчетность, подписывает протоколы, выдает справки и выписки. Он также утверждает текущие платежи в рамках бюджета, принимает взносы и организует взыскание долгов.

Кроме того, председатель обязан размещать на стендах и сайте протоколы собраний, предоставлять для ознакомления реестр членов и отчитываться перед общим собранием о финансах. Машаров добавил, что общие собрания по статье 17 проводят не реже одного раза в год.