Член комитета Торгово-промышленной палаты РФ Крохин призвал присвоить апартаментам жилой статус

Апартаментам необходимо присвоить жилой статус. Такое мнение высказал глава Московского жилищного союза и член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

Он напомнил, что раньше апартаменты размещались на участках, где строить было нельзя. Речь идет о промзонах и свалках.

«Сегодня разницы, объективных причин, почему появились апартаменты, нет. Строить можно везде», — отметил эксперт.

В связи с этим Крохин призвал помочь собственникам таких помещений, ведь сейчас они имеют недостаточно прав.