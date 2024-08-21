Член комитета Торгово-промышленной палаты РФ Крохин призвал присвоить апартаментам жилой статус

Апартаментам необходимо присвоить жилой статус. Такое мнение высказал глава Московского жилищного союза и член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он напомнил, что раньше апартаменты размещались на участках, где строить было нельзя. Речь идет о промзонах и свалках.

«Сегодня разницы, объективных причин, почему появились апартаменты, нет. Строить можно везде», — отметил эксперт.

В связи с этим Крохин призвал помочь собственникам таких помещений, ведь сейчас они имеют недостаточно прав.

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