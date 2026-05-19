Член Гильдии маркетологов Григорьев отметил радикальные изменения в модели потребления у молодежи

Член Гильдии маркетологов Николай Григорьев в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что модель потребления меняется радикально. По его словам, молодежь не склонна к долгим приготовлениям пищи и другой хозяйственной деятельности.

«Молодежь не очень склонна к долгим готовкам у плиты на кухне, к такой сильной хозяйственной деятельности. Их больше интересует после работы вопрос саморазвития. Эта бытовая рутина их совершенно не привлекает», — подчеркнул Григорьев.

Он также отметил, что молодые люди предпочитают покупать еду в одноразовых контейнерах, чтобы не заниматься мытьем посуды. Это позволяет им больше времени уделять саморазвитию.

Ранее гештальт-терапевт Ирина Смолярчук в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвала зумеров «людьми компромисса». Она отметила, что они не стремятся доказать свою самостоятельность и не готовы ради этого отказываться от комфорта.