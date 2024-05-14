Член «Движения автомобилистов РФ» Ольшанский: водители начали борьбу с некорректными камерами | 360°

Общество 14 мая 2024, 14:43 Член «Движения автомобилистов РФ» Ольшанский: водители начали борьбу с некорректными камерами

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Депутаты разрабатывают законопроект, предполагающий лишение прав до 1,5 года за устройства, скрывающие номера машин от камер, сообщил «Интерфакс». В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировал вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

Специалист назвал соответствующее предложение необъективным.

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«Сегодня по всей стране развернулась борьба против камер, зачастую они стоят некорректно. Очень часто камеры нестационарные, а наказывать можно только в том случае, когда камера на столбе висит и она учтена. С камер приходят гигантские штрафы», — отметил эксперт.

По его мнению, подобные ужесточения найдут критические замечания при обсуждении в Госдуме.