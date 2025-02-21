«Читай-город»: Шолохов стал самым популярным писателем-фронтовиком в 2025 году

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне зафиксировали значительный рост интереса к классическим произведениям военной прозы. Результаты соответствующего исследования сети «Читай-город» опубликовал « Сноб ».

Самым востребованным автором-фронтовиком признан Михаил Шолохов. Его рассказ «Судьба человека», опубликованный в 1956-м, возглавил рейтинг военной прозы. За год в «Читай-городе» продали более восьми тысяч экземпляров.

Второе место заняла повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие», выпущенная в 1969 году. Третье место досталось роману Виктора Астафьева «Прокляты и убиты». В список также попали «В августе сорок четвертого» Владимира Богомолова, поэма Александра Твардовского «Василий Теркин», повесть Василия Быкова «Сотников».