«Читай-город»: россияне стали чаще покупать книги об искусстве переговоров

На фоне последний политических новостей в России увеличился спрос на литературные произведения о дипломатии и искусстве переговоров. К такому выводу пришли аналитики сети «Читай-город», сообщил « Сноб ».

В феврале любители книг о политике чаще всего покупали «Мировой порядок» Генри Киссинджера. В тройке лидеров также оказались «Китай в эпоху Си Цзиньпина» Ивана Зуенко и «Мои прогнозы сбылись» Владимира Жириновского.

Самой популярной книгой о дипломатии оказалась «Кремлевская школа переговоров — практическое руководство от гуру переговорного искусства», написанная Игорем Рызовым. Также россияне приобретали «Черную риторику» Карстена Бредемайера и «Искусство сделки — опыт и советы от одного из самых известных переговорщиков» Дональда Трампа.