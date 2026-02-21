«Читай-город»: «Перекресток Воронов» попал в топ-10 художественных книг, купленных петербуржцами

Среди наиболее популярных поджанров оказались психология, саморазвитие, бизнес-литература, манга и графические романы, зарубежная фантастика и фэнтези, отечественная проза и зарубежная классическая проза.

В десятку самых покупаемых художественных книг в Петербурге в 2025 году вошли следующие произведения: «В начале было Слово — в конце будет Цифра», «Перекресток Воронов», «Если все кошки в мире исчезнут», «Пять ночей у Фредди. Серебряные глаза».

Кроме того, в топ попали «Счастье на ладони», «Человек-бензопила» (книга седьмая), «Бог всегда путешествует инкогнито», «Поднятие уровня в одиночку Solo Leveling» (книга вторая), «Аватар короля. Изгнанный король» (книга первая) и «Лемнер», добавила газета «Петербургский дневник».