Три четверти россиян назвали красивые канцтовары способом повысить мотивацию к учебе

Более 77% россиян используют школьные принадлежности для повышения мотивации к учебе. Таковы результаты исследования, проведенного федеральной сетью книжных магазинов «Читай-город» и международным коммуникационным агентством ЛАМПА, пишут «Известия» .

В опросе приняли участие свыше 6,8 тысяч респондентов со всех регионов России. Выяснилось, что канцелярские товары стали не просто практичным инструментом для учебы, но и способом организации пространства и добавления эстетики в повседневную жизнь.

Почти половина опрошенных (45%) признались, что покупают канцтовары для удовольствия, называя такие покупки «недорогой радостью». Еще 31% делают это реже, но могут приобрести понравившуюся вещь.

Эстетика и дизайн стали решающими факторами при выборе товаров для 36% опрошенных. Цена заняла второе место — ее назвали 29% респондентов, а качество и долговечность — 27%. При этом большинство покупателей готовы доплачивать за красивое оформление.

Расходы на подготовку к учебному году остаются умеренными. Почти половина респондентов (49%) планирует потратить на товары от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, еще 27% — от 3 тыс. до 7 тыс. рублей. Около 76% участников исследования рассчитывают уложиться в сумму до 7 тыс. рублей.