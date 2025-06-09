Крупнейшая торговая сеть «Читай-город — Буквоед» представила статистику весеннего книжного сезона. Наибольшей популярностью пользовались произведения философской прозы, переиздания классических детских книг и справочники по личной эффективности, сообщил «Сноб».
Анализировались продажи с 1 марта по 31 мая. Выяснилось, что читатели стали отдавать предпочтение литературе с мрачным оттенком и детективам. Самым популярным художественным произведением стала книга японского автора Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут».
В пятерку бестселлеров вошли продолжение романа Сьюзен Коллинз «Голодные игры» — роман «Рассвет жатвы», мистико-приключенческое произведение Лии Арден «Морана и тень плетущая», криминальный роман Холли Джексон «Хороших девочек не убивают» и готический роман XIX века «Скорбь Сатаны» английской писательницы Марии Корелли.
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