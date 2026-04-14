Число заболевших норовирусом в Уренском округе Нижегородской области достигло 70 человек

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова на пресс-конференции рассказала, что в Уренском округе зарегистрировано 70 случаев заболевания норовирусом. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Вспышка кишечной инфекции произошла в районе 5 апреля. Первые пациенты начали обращаться с жалобами на тошноту и несварение, предполагая отравление. С 5 по 7 апреля за медицинской помощью обратились 54 человека. По состоянию на 9 апреля в инфекционном отделении больницы остаются семь человек, шесть из которых — дети.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ход расследования поставил на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.