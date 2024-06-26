Число регионов с высокоэффективными МФЦ выросло в России
Российская сеть центров госуслуг улучшила качество работы по итогам первого квартала 2024 года. Список регионов, где работают высокоэффективные МФЦ, пополнили 18 субъектов, следует из рейтинга Минэкономразвития.
Еще 19 регионов уверенно сохранили позиции в «высокой» группе. Всего там оказались 52 региона, в «среднюю» группу попали 33, а в группу с низким уровнем эффективности не включили ни один субъект.
Рейтинг МФЦ формируется ежеквартально. Оцениваются, в частности, доступность и качество государственных и муниципальных услуг и сервисов, клиентоцентричность, цифровизация офисов, работа секторов пользовательского сопровождения. Офисам «Мои документы» начисляют баллы, и исходя из суммарного результата регионам присваивают тот или иной уровень эффективности МФЦ.
Для новых регионов, где сеть центров госуслуг только развивается, составили отдельный рейтинг с другими критериями. Среди них создание разветвленной сети больших и малых офисов, соблюдение требований к комфорту помещений, возможность предоставления востребованных услуг, время ожидания в очереди. В первом квартале самые высокие результаты среди новых субъектов России показала ЛНР. Там почти завершилось создание сети «Мои документы» — теперь идут наладка информационных систем, набор сотрудников и расширение переченя доступных услуг.