Число покупающих товары в дискаунтерах россиян выросло до 47%
Россияне стали чаще выбирать магазины-дискаунтеры для покупок. По данным аналитиков, число клиентов торговых точек такого формата выросло за последний год до 47% от всего населения страны.
Каждый из покупателей заходит в дискаунтеры за покупками в среднем пять раз в месяц.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов заявил, что россиян привлекают не только низкие цены, но и представленные товары.
«Мы видим рост выручки год к году порядка 27%. В каждом регионе идет достаточно бурное развитие таких форматов, востребованных у потребителя», — пояснил он.
Российские покупатели все меньше интересуются известными брендами и смотрят прежде всего на разницу в ценах товаров, одинаковых по качеству, делая выбор в пользу более низкой стоимости.
«Дискаунтер — это всегда ГЭП по цене на заданный уровень качества. Вот эта фраза определяет саму суть дискаунтера, ведь уровень качества может быть низким, а может — высоким», — заявил управляющий директор торговой сети «Чижик» Илья Якубсон.
Он пояснил, что в открытых за последние пять лет трех тысячах магазинов сети качество товаров не отличается от тех, что выпускают известные бренды, но при этом для покупателей они доступны по более низкой цене.
По прогнозу аналитиков, до конца 2030 года число магазинов-дискаунтеров займет до 10% общего рынка розничной торговли в России. Уже сегодня крупные федеральные сети адаптируют ассортимент и ценовую политику, чтобы удержать покупателей.
В ближайшие годы можно ожидать расширения числа подобных торговых точек за пределами крупных городов, прежде всего в малых населенных пунктах, где ограниченный выбор и низкие цены особенно востребованы.