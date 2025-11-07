Число покупающих товары в дискаунтерах россиян выросло до 47%

Россияне стали чаще выбирать магазины-дискаунтеры для покупок. По данным аналитиков, число клиентов торговых точек такого формата выросло за последний год до 47% от всего населения страны.

Каждый из покупателей заходит в дискаунтеры за покупками в среднем пять раз в месяц.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов заявил, что россиян привлекают не только низкие цены, но и представленные товары.

«Мы видим рост выручки год к году порядка 27%. В каждом регионе идет достаточно бурное развитие таких форматов, востребованных у потребителя», — пояснил он.