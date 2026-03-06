Число ориентирующихся на экспорт компаний в Петербурге достигло семи тысяч

Санкт-Петербург поддерживает торговые отношения со 197 странами, при этом экспортные поставки направлены в 153 государства. Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщил об итогах заседания Экспортного совета при губернаторе, в котором приняла участие генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, его слова привел сайт gazeta.spb.ru .

Основное внимание на мероприятии было уделено реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и обсуждению планов на будущее.

Поляков подчеркнул, что продукция петербургских производителей сохраняет спрос на рынках Ближнего Востока и Африки. На долю дружественных стран приходится около 84% товарооборота. Среди основных торговых партнеров города можно выделить Китай, Индию, Турцию, Египет и Беларусь.

В Санкт-Петербурге внедрен Региональный экспортный стандарт и действует стратегия развития внешнеэкономической деятельности до 2030 года. В городе работает около семи тысяч компаний, ориентированных на экспорт. Продолжается расширение инструментов поддержки совместно с бизнесом и федеральными институтами. Это необходимо для увеличения поставок за рубеж и укрепления позиций города на мировых рынках.