Число новорожденных с пороками развития снизилось в Калужской области на 33%

Современная медицина позволяет оценить состояние ребенка еще на этапе внутриутробного развития. Для этого врачи проводят пренатальный скрининг. В Калужской области его охват ежегодно растет — с 2022 года он увеличился с 89 до 94%. В результате частота врожденных пороков снизилась с 377 до 284 случаев на 10 тысяч родов.

Как рассказали в региональном Минздраве, с 2022 по 2025 год количество родившихся с пороками детей у женщин, прошедших обследование, снизилось на 33%.

Губернатор Владислав Шапша напомнил, что в рамках нацпроекта «Семья» уделяют повышенное внимание охране здоровья матери и ребенка. Так, областной перинатальный центр уже получил 183 единицы нового оборудования. Женские консультации заработали в Козельске и Спас-Деменске.

Глава регионального Минздрава Анна Чернова добавила, что своевременная диагностика позволяет выявить отклонения на ранней стадии и вовремя назначить лечение.

В Калужской области работают семь кабинетов антенатальной охраны плода. В них проводят скрининговое УЗИ беременных, чтобы выявить внутриутробные пороки развития, а также забор крови на биохимические маркеры хромосомной патологии.

С начала года в регионе обследовали на 36 наследственных заболеваний более пяти тысяч новорожденных. У девяти из них обнаружили редкие патологии. Все они уже получают лечение. Благодаря фонду «Круг Добра» с начала этого года препаратами обеспечили 82 ребенка.