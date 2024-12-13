Число несдавших итоговое сочинение белгородцев выросло в 2024 году

В Белгородской области в 2024 году больше учеников не сдали итоговое сочинение по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на Министерство образования региона.

Всего в этом году неудовлетворительный результат получили 16 учеников, в то время как в прошлом году двоечников было всего девять человек.

Однако еще 5339 школьников набрали необходимое для зачета количество баллов по итоговому сочинению. Отмечается, что ученикам предлагали выбрать одну из шести тем.

Те, кто не справился с этой частью экзамена, смогут его пересдать. Второй раз испытать свои силы можно будет 5 февраля 2025 года.