Число магазинов разливного пива в городах-миллионниках снизилось на 8,7%

В российских городах-миллионниках количество магазинов разливного пива за год сократилось на 8,7% и к началу октября составило свыше 9,3 тысячи. Об этом сообщило РИА Недвижимость со ссылкой на подсчеты геосервиса 2ГИС.

Сильнее всего число специализированных точек уменьшилось в Воронеже (на 16%), Омске (на 15%) и Челябинске (на 13%). В Москве показатель снизился на 7%, до 1,2 тысячи магазинов.

Как объяснил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин, формат столкнулся со спадом продаж и ростом издержек на аренду, персонал, акцизы и обязательную маркировку. Дополнительным фактором стали региональные ограничения на продажу алкоголя в многоквартирных домах.

Параллельно в крупных городах сокращается и число классических алкомаркетов: за год их количество уменьшилось на 6%, почти до 13,7 тысячи точек.