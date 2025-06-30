Число юных инвесторов выросло в Нижегородской области

В СберИнвестициях сообщили, что Нижегородская область заняла пятое место в стране по количеству подростков, занимающихся инвестициями. Об этом написало ИА «Время Н» .

За второй квартал 2025 года число подростков-инвесторов в СберИнвестициях увеличилось в шесть раз — с 3 до 18 тысяч человек. При этом на Нижегородскую область приходится 10% юных инвесторов. Как рассказали в СберИнвестициях, в объеме покупок подростков лидируют акции.

Доля акций в общем объеме покупок российских подростков за вычетом продаж выросла с 64 до 70% за второй квартал. Корпоративные облигации с фиксированным купоном занимают второе место по популярности — 13%. Фонды денежного рынка составляют 7% объема покупок, а ОФЗ — 6%.

Ростовская область лидирует среди регионов по количеству подростков-инвесторов — на нее приходится 16% юных инвесторов. Помимо Нижегородской области, в лидерах также Московская, Новосибирская, Свердловская и Самарская области, Санкт-Петербург.