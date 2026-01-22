Число ДТП с поездами на переездах Горьковской железной дороги сократилось за 2025 год

В 2025 году на переездах Горьковской железной дороги произошло восемь столкновений автомобилей с поездами. Это меньше, чем в предыдущем году. По данным пресс-службы ГЖД, количество нарушений ПДД на переездах снизилось на 16%. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

За прошедший год зафиксировано 216 случаев нарушения правил дорожного движения на переездах Горьковской магистрали. Для сравнения: в 2024 году показатели были выше.

Восемь автомобилей столкнулись с поездами, четыре человека получили травмы. В 2024 году в ДТП с поездами попали 18 машин, пострадали 20 человек.

Для повышения безопасности дорожного движения работники Горьковской магистрали обновили 268 железнодорожных переездов. На шести объектах выполнен капитальный ремонт, на шести — заменены устройства заграждения, на 21 — обновлен резинокордовый настил, на 230 — отремонтировано асфальтовое покрытие.

Совместно с правоохранительными органами в 2025 году проведено более 2,1 тысяч рейдов по выявлению нарушителей на переездах. Почти 220 тысячам автомобилистов напомнили правила пересечения железной дороги.