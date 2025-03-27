Число бесплодных пар увеличилось в России

Репродуктолог Назаренко сообщила о росте количества бесплодных пар в России

В России растет число бесплодных семей, а каждой шестой супружеской паре с этой проблемой не помогают даже современные методы лечения. Об этом агентству новостей «Москва» заявила директор Института репродуктивной медицины Татьяна Назаренко.

«Согласно данным формы № 12 Федерального статистического наблюдения, каждая шестая обращающаяся по поводу бесплодия пара остается бездетной даже при использовании вспомогательных репродуктивных технологий», — сказала она.

Назаренко отметила, что причины такой ситуации — изменение ментальных приоритетов, откладывание деторождения и создания семьи. Кроме того, играют роль увеличение эндокринно-метаболических нарушений, рост аутоиммунных заболеваний и ожирения.

В январе в России вынесли первый штраф за пропаганду бездетного образа жизни, закон нарушила 29-летняя жительница Севастополя.