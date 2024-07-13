Чиновникам предоставят льготную ипотеку

В России проведут эксперимент по обеспечению жильем госслужащих по льготной ипотеке. Постановление разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Программу запустят 15 июля 2024 года в ограниченном формате: на первом этапе квартиры предоставят 90 чиновникам. Их возраст должен быть не более 35 лет, а стаж работы составлять от года. К проекту смогут присоединиться ветераны специальной военной операции, перешедшие на гражданскую службу.

Правительство будет погашать ипотеку госслужащих из средств федерального бюджета — оно возьмет на себя выплату первоначального взноса и основного долга. А проценты частично будет платить чиновник. Эксперимент продлится до 2027 года, после чего возможно его расширение.

Ране в пресс-службе Министерства финансов России сообщили, что программа семейной ипотеки в России будет продлена до 2030 года.