Чиновник в Узбекистане посадил себе на колени сотрудницу и поплатился постом

Появившийся на видеоконференции с сотрудницей на коленях чиновник и Самарканда потерял свой пост за нарушение служебной дисциплины. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства занятости Узбекистана.

Кто-то из коллег уволенного чиновника сделал скриншот, который быстро разлетелся по социальным сетям и Telegram-каналам, где пользователи раскритиковали мужчину и обвинили его в превышении должностных полномочий.

После скандала Министерство занятости объявило, что с чиновником расторгли трудовой договор.

«Мы придерживаемся принципа абсолютной нетерпимости к нарушениям служебной дисциплины и этики», — подчеркнул пресс-секретарь ведомства.

По данным сайта Uznews, за самовольное поведение на работе свой пост потерял начальник Каттакурганского районного отдела занятости и сокращения бедности. Журналисты не назвали его имени, но подчеркнули, что свой пост чиновник занимал с декабря 2023 года.

В 2021 году руководство мэрии узбекского города Чирчик уволило пресс-секретаря Фахриддина Кадырова. Чиновник развесил на улицах таблички с призывом к жителям использовать для общения узбекский язык. Такое решение раскритиковали русскоязычные горожане, с которыми Кадыров вступил в перепалку в социальных сетях. В мэрии посчитали такое поведение недопустимым и уволили скандального пресс-секретаря.