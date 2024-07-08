Четырехполосную дорогу и развязку для соединения микрорайонов построят в Тюмени
В Тюмени на участке между Московским трактом Интернациональной появится четырехполосная улица. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Кроме того, в планах — транспортная развязка, которая будет переходить через Транссибирскую магистраль к Аккумуляторной улице. Это позволит связать два городских района, Маяк и Дом обороны.
Наконец, в скором будущем отремонтируют дорожное покрытие от Московского тракта до 9 Января. Там также появятся велодорожки, парковки, ливневка и остановочные карманы.
Жену не обманывал. Семенович съехалась с несвободным любовником
В Госдуме предложили расширить список лиц, которые могли бы стать судьями
ВСУ применили снаряд с синильной кислотой в Белгородской области
Правительство выделило сотни миллионов рублей на производство гражданской продукции
Шаховскую начальную школу капитально отремонтируют к августу
Коктейли стали пивом. Стало известно, почему слабоалкогольные напитки потеряли градусы
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте