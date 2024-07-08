Четырехполосную дорогу и развязку для соединения микрорайонов построят в Тюмени

В Тюмени на участке между Московским трактом Интернациональной появится четырехполосная улица. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Кроме того, в планах — транспортная развязка, которая будет переходить через Транссибирскую магистраль к Аккумуляторной улице. Это позволит связать два городских района, Маяк и Дом обороны.

Наконец, в скором будущем отремонтируют дорожное покрытие от Московского тракта до 9 Января. Там также появятся велодорожки, парковки, ливневка и остановочные карманы.

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