Четыре школы отремонтировали в Башкирии

Администрация Стерлитамака объявила о завершении капитального ремонта четырех образовательных учреждений города, включая гимназию №1, кадетскую школу №2, школы №4 и №7. Общая стоимость проектов составила 459,9 миллиона рублей, привлеченных из федеральных и региональных бюджетных средств, написал сайт mkset.ru .

Во всех школах организованы помещения для занятий в свободное время и зон для общения. Школа №4 приобрела яркий мурал, вдохновляющий школьников интересом к науке и искусству. Кадетская школа №2 оборудована плацем и новым футбольным полем с натуральной травой. Гимназия №1 и школа №7 оснащены зонами для проведения массовых мероприятий.

Капитальный ремонт гимнастической гимназии №1, старейшей школы города, впервые проводился за последние 20 лет. В процессе реставрации использовали экологически безопасные материалы и энергоэффективные технологии, такие как светодиодное освещение и качественные оконные конструкции.

Обновленные школы готовы принять более трех тысяч обучающихся, включая 271 первоклассника, начавшими обучение в новом учебном году.