Четыре сада-трансформера появятся в Петербурге

В 2025 году на территории Санкт-Петербурга реализуют проект по созданию четырех садов-трансформеров. О планах рассказал вице-губернатор Северной столицы Евгений Разумишкин, сообщила gazeta.spb .

По его словам, новые зеленые зоны появятся на Московском проспекте и Университетской набережной. Также в список попала Якорная площадь в Кронштадте, где в прошлом году реализовать программу не получилось по объективным причинам.

Разумишкин отметил, что сады-трансформеры стали популярны среди жителей и гостей города. Первый такой сад обустроили у Мариинского дворца в 2023 году. Тогда в специальных кадках было высажено около четырех тысяч цветов.