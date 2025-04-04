Четыре сада-трансформера появятся в Петербурге

В 2025 году на территории Санкт-Петербурга реализуют проект по созданию четырех садов-трансформеров. О планах рассказал вице-губернатор Северной столицы Евгений Разумишкин, сообщила gazeta.spb.
По его словам, новые зеленые зоны появятся на Московском проспекте и Университетской набережной. Также в список попала Якорная площадь в Кронштадте, где в прошлом году реализовать программу не получилось по объективным причинам.
Разумишкин отметил, что сады-трансформеры стали популярны среди жителей и гостей города. Первый такой сад обустроили у Мариинского дворца в 2023 году. Тогда в специальных кадках было высажено около четырех тысяч цветов.
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