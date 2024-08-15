Четыре особняка в Ялте признали памятниками культурного наследия

Четыре исторических особняка в Ялте признали объектами культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил телеканал «Крым 24» со ссылкой на главу городской администрации Янину Павленко.

В список вошли «Дом врача и общественного деятеля С. Я. Елпатьевского», «Особняк Меллер-Закомельских», «Особняк Натальи Александровны Депп» и «Доходный дом купцов Говало». По словам Павленко, каждый объект по-своему уникален и имеет свою историю.

Как сообщил RT, для всех особняков установили режимы использования и установили границы и защитные зоны.