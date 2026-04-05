Четыре ярмарки пройдут в Нижегородской области в апреле

В апреле 2026 года в Нижегородской области состоятся четыре ярмарки «Покупайте нижегородское», где предприниматели и самозанятые смогут бесплатно представить свою продукцию. Мероприятия пройдут в Сеченовском, Ковернинском и Володарском округах, сообщило ИА «ПензаПресс».
«Ярмарки — востребованная мера поддержки бизнеса, позволяющая повысить узнаваемость местных товаров», — отметил министр промышленности Максим Черкасов.
Для участия предпринимателям нужно обратиться в администрацию муниципалитета. Детали мероприятий представлены на сайте Минпрома региона.
