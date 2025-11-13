Четыре дополнительных моста через Туру появятся в Тюмени

В Тюмени ведется подготовка к строительству четырех новых мостов через реку Туру — трех автомобильных и одного велопешеходного. Об этом сообщило Ura.ru .

Две переправы собираются построить в районе ДОКа, одну — у Речного порта, а еще одну — на Лесобазе.

Так, мост с путепроводом будет проходить через улицы Щербакова, 2-я Луговая до Коммунистической. Сейчас проводятся инженерные изыскания и разрабатывается техническая часть проекта. Завершить его и получить заключение госэкспертизы планируют в четвертом квартале 2026 года, а сами работы начнутся в 2028 году. Под изъятие попали 85 участков и построек.