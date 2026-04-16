Четыре детеныша кенгуру появились в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке случилось радостное событие — там появились на свет четверо детенышей кенгуру Беннета. Об этом сообщил «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре Петербурга.

Полгода малышей не могли увидеть посетители, так как они находились в сумках у своих матерей. Детеныши кенгуру рождаются недоразвитыми и проводят значительное время в сумке, где получают молоко и растут в комфортных условиях, добавил «Петербургский дневник».

Теперь, когда малышам исполнилось шесть месяцев, они начали ненадолго покидать свое теплое укрытие.