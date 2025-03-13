Четвертая Московская неделя моды открылась в «Манеже»

В четверг, 13 марта, в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) «Манеж» в Москве открылась Четвертая Московская неделя моды. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Гостей недели моды ждут маркет, лекции экспертов, показы российских и зарубежных дизайнеров, фестиваль короткометражного кино и профессиональный шоурум.

Всего в мероприятии примут участие свыше 180 брендов, в том числе около 100 — из Москвы, а также 27 регионов России. Среди них Московская, Нижегородская, Ленинградская, Ивановская, Тюменская и Тамбовская области, Приморский и Краснодарский край, Татарстан, республики Бурятия, Коми, Дагестан, Саха (Якутия).

Все желающие смогут приобрести аксессуары, обувь и одежду российских дизайнеров. В рамках маркета впервые представят коллективный стенд «Сделано в Москве» столичного департамента предпринимательства. На нем свои коллекции презентуют 11 столичных дизайнеров.

Мероприятие состоится с 13 по 18 марта. Организатором Московской недели моды выступит Фонд моды при поддержке правительства Москвы.