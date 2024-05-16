«Честный знак»: в РФ проведут эксперимент по передаче данных о продаже пива c помощью онлайн-кассы | 360°

Общество 16 мая 2024, 17:05 «Честный знак»: в РФ проведут эксперимент по передаче данных о продаже пива c помощью онлайн-кассы

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С 1 июня в России проведут эксперимент по обязательной передаче данных о продаже пива через контрольно-кассовую технику. Об этом сообщили «Звезде» в «Честном знаке».

Речь идет о таких напитках, как сидр, медовуха, пуаре. На акцизной марке разместят код маркировки системы «Честный знак», его будут клеить на все бутылки. Таким образом продавец будет отчитываться за каждую проданную банку.

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Отмечается, что с середины января подобные требования ввели в отношении продажи пива в кегах.