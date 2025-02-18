Червивую рыбу уберут с полок популярного российского магазина

Партию рыбы «Люди любят», в которой нашли червей, уберут с полок «Перекрестка». Об этом сообщили РИА «Новости» представители компании X5 Group.

«„Перекресток“ снимает с полок эту партию товара, а также проводит выборочную проверку других партий данного производителя», — заявили собеседники агентства.

Теперь сеть намерена инициировать расследование на производстве. За все время сотрудничества на поставщика пожаловались впервые. Также компания свяжется с покупателем, чтобы выплатить компенсацию.

Ранее в нескольких Telegram-каналах заявили, что москвичка нашла червей в красной рыбе марки «Люди любят», которую она купила в «Перекрестке». Женщина почти неделю ждала ответа от поддержки магазина.

Похожая история случилась в ноябре прошлого года. В сетевых магазинах Москвы и Петербурга обнаружили личинок червей в консервах печени минтая.