Черный и шоколадный назвали самыми трендовыми цветами весеннего сезона в Москве

Фэшн-эксперт, основатель Высшей Школы Имиджа и Стиля и арт-директор французского бренда «Michel Kataná» Наталья Семенова рассказала «Газете.Ru» о самых модных цветах этой весны в Москве.

На первом месте — черный. По словам эксперта, он остается главным цветом большого города. «Как бы ни менялись тренды, черный остается главным цветом большого города. В Москве он особенно органичен: ритм мегаполиса, архитектура, динамика улиц — все это идеально сочетается с графичностью черного», — отметила Семенова.

Сейчас черный часто служит базой для более сложной палитры. К черному пальто, тренчу или костюму добавляются мягкие и глубокие оттенки — шоколад, серый, оливковый.

Второй по популярности цвет — шоколадный. Он уверенно вытесняет черный в роли главного «дорогого» цвета гардероба. Шоколад подчеркивает мягкость кашемира и игру света на ткани, тогда как черный часто визуально «гасит» текстуру.

Также в списке трендовых цветов — серый. Особенно востребованы сложные варианты: графит, холодный серый, серебристо-дымчатый и мягкий жемчужный. Серый прекрасно работает в минималистичном гардеробе мегаполиса и выглядит интеллектуально.

Оливковый оттенок постепенно становится новым нейтралом, потому что он легко сочетается практически со всей базовой палитрой. Оливковый идеально подходит для городской весны, так как он практичный.

Завершает список прохладный голубой. Он прекрасно освежает весенний гардероб и работает как мягкий акцент среди более спокойной нейтральной палитры.