Чернобыльцы-инвалиды подали в суд на пенсионный фонд за невыплату компенсаций

Пенсионный фонд России не выплачивает нескольким десяткам чернобыльцев-инвалидов положенные им компенсации. Об этом заместитель председателя правозащитной организации «Вдовы Чернобыля» Владимир сообщил Telegram-каналу Ural Mash .

«Я участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, инвалид второй группы. Компенсации были установлены судебными решениями 2007 года. До 2022 года нам выплачивали ежемесячно», — рассказал он.

Однако два года назад, по словам Владимира, после перерасчета пенсии одну выплату задержали, и она до сих пор так и не пришла. Тогда начались суды с пенсионным фондом. Положенных компенсаций пытаются добиться 80 человек со всей страны.

«Имеющим онкологические заболевания не платили с июня 2024 года, и только в январе мы добились, что суд признал неправоту пенсионного фонда и обязал выплатить. Но решение суда еще не вступило в законную силу», — пояснил зампредседателя организации «Вдовы Чернобыля».

Ранее заслуженный спасатель из Подмосковья Игорь Томчук поделился воспоминаниями о ликвидации аварии в Чернобыле. Он лично доставлял на место трагедии приборы радиационной и химической разведки.