Череда дождей ожидается в Ростове-на-Дону

В конце марта и начале апреля в Ростове-на-Дону прогнозируется серия дождей. Наибольшее количество осадков выпадет 29 и 30 марта — по 8,8 миллиметра в сутки, сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на «Гисметео».

Температура в эти дни составит +11…+14 градусов. Дожди продолжатся и 1–2 апреля, а 3 числа ожидается пик осадков — 8,2 миллиметра при потеплении до +18 градусов. К 4 апреля погода начнет улучшаться.

В Ростовской области 27 марта будет облачно, пройдут небольшие дожди и туман. Ночью температура составит +5…+10 градусов, по северу — около +1 градуса. Днем потеплеет до +10…+15, местами до +19 градусов.

В субботу, 28 марта, на западе региона ожидаются осадки и туман, днем температура достигнет +12…+17 градусов, на юге — до +21 градуса.