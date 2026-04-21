Чемпионат розничных профессий прошел в Москве

Чемпионат розничных профессий состоялся в Москве. Более 200 директоров магазинов, кассиров, мерчендайзеров, сборщиков заказов со всей страны соревновались, кто лучше выполняет свою работу.

«Мы выявляем те профессии, которые сейчас более востребованы, и можем достраивать методики чемпионата, чтобы повышать качество работы», — рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

Такое соревнование проходит уже второй раз. Его задача — не только выявить лучших, но и задать новые стандарты работы в отрасли.

Ретейл в последние годы сильно меняется. Если раньше бизнесу было важно закрыть вакансии как можно быстрее, то сейчас на передний план выходит квалификация сотрудников. Если на рынке неквалифицированных профессий правила определяет работодатель, то там, где важны навыки и умения, — сам работник.

«Один из главных факторов, по которым работник выбирает работодателя, — это заработная плата. Поэтому на протяжении нескольких лет мы наблюдали гонку зарплат», — заявил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Компания поддерживает чемпионат, считая, что благодаря таким соревнованиям работодатели и работники могут быстрее найти друг друга.

По данным «Авито Подработки», в I квартале 2026 года частичную занятость в сфере розничной и оптовой торговли в столице предлагали на 6% чаще по сравнению с таким же периодом прошлого года (все виды оплаты). Откликались на предложения из этой сферы на 14% чаще. Среднее вознаграждение на подработке в сфере розничной и оптовой торговли составило 5189 рублей за смену. Чаще всего смены предлагали на позиции: торговый представитель, оператор пункта выдачи заказов, упаковщик. При этом больше всего откликов получали смены оператора пункта выдачи заказов, мерчендайзера, продавца-кассира.