Чемпион СССР по боксу Петр Галкин умер в Челябинской области на 68-м году жизни

В Копейске ушел из жизни почетный житель города и чемпион СССР по боксу Петр Галкин. В июне ему должно было исполниться 68 лет. Об этом написало URA.RU .

Собрание депутатов Копейска с глубокой скорбью сообщило о смерти профессора и кандидата педагогических наук Петра Юрьевича Галкина.

«Его уход — невосполнимая потеря для нашего города и для всех, кто знал и ценил этого выдающегося человека», — говорится в сообщении.

Петр Галкин связал свою жизнь со спортом и боксом. Он начал заниматься в 11 лет и хорошо показывал себя на юниорском уровне. В 1980 году Галкин выиграл взрослый чемпионат СССР в первом среднем весе. Он должен был представлять страну на Олимпийских играх в Москве, но в последний момент его заменили. На Олимпиаду в Лос-Анджелесе Галкин также не попал из-за бойкота со стороны СССР.