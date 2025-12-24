Всеволод Шумков, завоевавший титул чемпиона мира по боксу, поделился впечатлениями о турнире и борьбе за золотую медаль в интервью петербургскому изданию «Петербургский дневник» .

Он отметил, что подготовка к чемпионату мира проходила непросто, так как сроки соревнований менялись несколько раз, что заставляло спортсмена адаптироваться к изменениям графика.

Турнир проходил в необычном месте — на открытом пространстве теннисного стадиона в Дубае. Участники имели возможность привыкнуть к местным условиям благодаря заблаговременному приезду и ежедневным тренировкам на свежем воздухе. График матчей состоял из утренней и вечерней сессии, что создавало комфортные условия для выступления.

Некоторые критики считали, что уровень турнира был невысоким из-за участия сборных только определенных стран. Однако Шумков не согласен с этим мнением. Организация турнира была доверена Международной ассоциации бокса (IBA), имеющей многолетний опыт проведения состязаний мирового класса, включая Олимпийские игры. Участие в соревнованиях принимали спортсмены из более ста стран, многие из которых ранее выступали на Олимпиаде, пройдя жесткий отбор.

Шумков выразил удовлетворение уровнем соперников и качеством проведенных поединков, подчеркнув, что организованная структура IBA останется ведущей организацией в мире бокса, несмотря на конкуренцию со стороны недавно созданных объединений.