Чем выше, тем больше. Россиянам рассказали, от чего зависит размер пенсии

Размер пенсии в РФ зависит от официальной заработной платы. Самое большое количество пенсионных баллов можно приобрести, если годовая зарплата составляет от 2,2 миллиона рублей. Об этом заявила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова в беседе с РИА «Новости» .

«Чем выше официальная зарплата, тем больше будет пенсионных баллов и, следовательно, тем больше будет размер пенсии», — объяснила она.

По словам эксперта, ежегодно можно зарабатывать до 10 баллов. Такое количество получат россияне, получающие 2,225 миллиона рублей в год. Минимальное число баллов за всю трудовую деятельность — 30.

«Кроме того, на размер пенсии влияет страховой стаж. Согласно изменениям, внесенным в 2024 году, для получения пенсии нужно проработать не менее 15 лет, включая нестраховые периоды», — сказала Солодовникова.

Ранее в Госдуме одобрили во втором чтении закон об индексации пенсии работающим пенсионерам. Если его примет Совфед и подпишет президент, то с 1 февраля в стране возобновят ежегодную индексацию выплат тем пенсионерам, которые продолжают работать. На это правительству потребуется 96,5 миллиарда рублей в 2025 году, 177 миллиардов в 2026 году и 260 миллиардов в 2027-м.