Не развлечение, а способ заработать на людях. Чем опасен Hamster Kombat для детей и взрослых?

Кликер Hamster Kombat набрал в России огромную популярность, в том числе среди детей. Не все взрослые понимают, какой вред он может нанести ребенку и взрослому. Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан, председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец на стриме 360.ru призвала законодательно запретить игры такого плана.

«Многие родители не подозревают, какой опасности подвергается ребенок, играя в такую безобидную игру. Тем более, сейчас летние каникулы, у детей много свободного времени. Вместо того, чтобы проводить это время на природе, общаясь со сверстниками, заниматься каким-то активным спортом, ребенок залипает практически круглосуточно, как мы сейчас видим, в телефоне. Потому что необходимо быть в процессе круглые сутки», — заметила она.

Волынец подчеркнула, что полноценный отдых для детей крайне важен, и указала на необходимости запретить Hamster Kombat и схожие с кликером игры.

«Потому что это, во-первых, является большой опасностью для детей. Но, в общем-то, и для взрослых, которые вдруг увлекаются этим своеобразным майнингом. <…> И надо понимать, что создатели этой игры ставили своей целью отнюдь не развлечение, а заработок, в том числе на рекламе», — сказала детский омбудсмен Татарстана.

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейн Александр Бражников отмечал, что разработчики проекта вряд ли подразумевали обман, но и не хотели, чтобы игра позволила серьезно заработать.