Челябинский миндор анонсировал строительство дороги между селами Песчаное и Нехаево

В Увельском районе Челябинской области началась подготовка к строительству асфальтированной трассы, соединяющей села Пещаное и Нехаево. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального миндора.

Работы планируется завершить к 2026 году. Местные жители давно ждали этого события, так как существующая щебеночная дорога находится в плохом состоянии.

Представители ведомства подтвердили, что мероприятия начнутся в текущем году. На территории между селами будет уложен асфальт.