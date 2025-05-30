Челябинский миндор анонсировал строительство дороги между селами Песчаное и Нехаево

В Увельском районе Челябинской области началась подготовка к строительству асфальтированной трассы, соединяющей села Пещаное и Нехаево. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального миндора.
Работы планируется завершить к 2026 году. Местные жители давно ждали этого события, так как существующая щебеночная дорога находится в плохом состоянии.
Представители ведомства подтвердили, что мероприятия начнутся в текущем году. На территории между селами будет уложен асфальт.
Волны потепления придут в Центральную Россию в июне
Итоги работы по сносу незаконных построек подвели в Мытищах
Актриса из «Отчаянных домохозяек"и «Анатомии страсти» скончалась в 71 год
Компания Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard с экипажем на борту
Качество содержания дворов у 2 домов по улице Академика Каргина проверили в Мытищах
Площадь пожара в Красногорске выросла до 4 тысяч «квадратов»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте