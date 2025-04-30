Челябинский Копейск стал претендентом на звание «Город трудовой доблести»

Четыре южноуральских города — Кыштым, Юрюзань, Усть-Катав и Копейск — стали претендентами на звание «Город трудовой доблести». Об этом сообщил « ФедералПресс ».

На сегодняшний день в Челябинской области этот статус имеют сам административный центр, Магнитогорск, Златоуст и Миасс, предприятия которых внесли огромный вклад в достижение Победы: изготавливали танковые бронепанели, военную технику, боеприпасы и вооружение.

По словам вице-губернатора региона Романа Воллерта, еще четыре населенных пункта области хотят присоединиться к числу городов трудовой славы.