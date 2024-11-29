Челябинский Гидрометеоцентр: среднемесячная температура воздуха в декабре в регионе составит -12 градусов

Средняя температура по Челябинской области в декабре составит -12 градусов. По словам сотрудников регионального Гидрометеоцентра, она будет немного выше климатической нормы, написал сайт Ura.ru .

Что касается осадков, они будут выпадать в пределах нормы, которая составляет 18-25 миллиметров, в горных районах — 31-39 миллиметров.

«Среднемесячная температура воздуха в Челябинской области ожидается -9, -12 градусов, что на полтора градуса выше нормы. Норма составляет -11, -14 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

Ранее в ночь на 29 ноября специалисты прогнозировали 20-градусные морозы в низинах Челябинской области.