Челябинский гидрометеоцентр: снег и заморозки сохранятся в регионе до конца недели | 360°

Общество 02 мая 2024, 16:50 Челябинский гидрометеоцентр: снег и заморозки сохранятся в регионе до конца недели

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До конца текущей недели в Челябинской области сохранятся неблагоприятные погодные условия в виде снега и заморозков. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Челябинский гидрометеоцентр.

Днем 4 и 5 мая воздух прогреется до +10 градусов тепла. В ночь на 4 мая ожидается похолодание до -3 градусов. В ночь на 5 мая температура воздуха опустится до -5 градусов. На территории северных районов ожидается мокрый снег.

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Метеорологи также предупреждают о порывах ветра до 15-18 метров в секунду.