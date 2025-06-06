Челябинский эколог Безруков выразил поддержку редактору Ura.ru Аллаярову

Челябинский эколог Виталий Безруков выступил в защиту редакции информационного агентства URA.RU после возбуждения уголовного дела в отношении редактора издания Дениса Аллаярова. Он подчеркнул свою солидарность с коллективом, написал Ura.ru .

«Я полностью на вашей стороне и разделяю ваши переживания. По собственному опыту знаю, как сложно доказать свою невиновность в суде. Меня тоже незаконно осудили, но в итоге правосудие восторжествовало», — заявил Безруков.

Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвиняют в передаче взятки в размере 20 тысяч рублей своему дяде, сотруднику полиции. Однако доказательств вины редактора представлено не было. В агентстве утверждают, что обвинения не соответствуют действительности.

Работа редакции в это время была фактически парализована. Аллаяров находится в изоляторе временного содержания, что, по мнению издания, является давлением на СМИ.

Что касается самого Безрукова, то уголовное производство в его отношении было инициировано в июне 2022 года. На тот момент он занимал должность заместителя министра экологии региона. По версии следствия, в 2020 году Безруков организовал фиктивную проверку предприятия, результаты которой были представлены в СМИ как внеплановый рейд по контролю выбросов. Калининский райсуд Челябинска приговорил Безрукова к трем годам общего режима, но областной суд его полностью оправдал. После оправдательного приговора Безруков уволился с госслужбы, отказавшись работать во властных структурах.