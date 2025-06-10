Челябинский дизайнер Безрукова назвала цвет сливочного масла главным цветом этого лета

Основательница челябинского бренда «Only Ю» Юлия Безрукова поделилась своими рекомендациями по выбору одежды на лето 2025 года. В интервью агентству URA.RU она рассказала о главных трендах предстоящего сезона.

По ее мнению, в моде будут женственность, сексуальность с интеллектуальной подачей, открытость и смелые решения.

«Главным цветом этого лета я бы назвала цвет сливочного масла», — отметила Безрукова. Она также подчеркнула, что не сдают своих позиций и другие пастельные оттенки.

Дизайнер рекомендовала обратить внимание на изделия из легких, летящих, прозрачных тканей, а также на кружево.

«На пике моды — одежда из сжатой ткани, сетчатые ткани (преимущественно для пляжного отдыха, а также в качестве второго слоя), а также изделия с различными рюшами-воланами», — добавила она.

Безрукова выделила несколько актуальных образов: асимметричные изделия (платья, юбки, блузки); вещи в стиле «бохо»; изделия О-силуэта (например, брюки «Аладдины»); блузы и платья с объемными рукавами (рукава-фонарики, рукава-баллоны).

По словам Юлии Безруковой, в моде будет длина от супермини до макси.