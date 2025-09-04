Челябинская область станет участником международного проекта по спасению дроф

Челябинская область присоединилась к международному проекту по спасению дроф. Это решение было принято на «Дне сокола» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на главу экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталия Безрукова.

«В рамках проекта планируется провести мониторинг возможных мест обитания птицы на территории региона, а также проработать вопрос по созданию центра ее воспроизводства с привлечением арабских стран и Казахстана», — привел слова специалиста сайт RT.

Дрофа включена в Красную книгу России и Челябинской области. Птица находится под угрозой полного исчезновения из-за браконьеров, интенсивного выпаса скота и распашки целинных земель.