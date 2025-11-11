«Чек Индекс»: потребление кофе в России возросло до 10,3 миллиона литров в месяц

Россияне ежедневно выпивают около 696 тысяч чашек кофе. Это более 10,3 миллиона литров напитка в месяц — достаточно, чтобы каждый житель Челябинска мог пить кофе каждый день почти год. Об этом сообщил сайт Readovka.News со ссылкой на исследование аналитического центра «Чек Индекс».

За период с сентября по октябрь средняя цена чашки кофе в кофейнях выросла на 15% и достигла 213 рублей. Молочные напитки (капучино, латте), которые выбирают 80% посетителей, подорожали до 147 рублей. Классические варианты (эспрессо, американо), предпочитаемые 20% клиентов, подорожали на 17% — до 229 рублей, отметило радио Sputnik.

Рост цен связан с увеличением стоимости кофейных зерен и логистических расходов. За последние пять лет кофе и оборудование для кофеен подорожали почти в два раза.