«Чего мы тут плачемся?» Уральский депутат пошутил о благосостоянии россиян

Депутат Колесников: россияне хорошо живут, если ездят на такси за закладками

Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников высоко оценил благосостояние жителей России. Об этом он заявил на заседании, трансляцию которого опубликовали на Rutube .

Его коллега Тимофей Жуков предложил подумать, как обезопасить таксистов от пассажиров, которые ездят за закладками и употребляют наркотики прямо в машине.

«Я вижу, что у нас народ живет вообще неплохо, Тимофей Романович! За закладками на такси ездят! Это вообще хорошо. Чего мы тут плачемся-то?» — пошутил Колесников.

Ранее «Известия» выяснили, что наркодилеры провели массовую рассылку в Telegram с предложениями школьникам поработать закладчиками. Их целью стали подростки от 14 до 16 лет, которые не подлежат уголовной ответственности за сбыт запрещенных веществ.