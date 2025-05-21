Прогнозы различных метеорологических служб и аналитических агентств, собранные искусственным интеллектом ChatGPT, говорят о возможности беспрецедентно жаркого лета в Краснодарском крае в 2025 году. Об этом написали «Краснодарские известия» .

Особенно критичным может оказаться июль, когда среднесуточные температуры обещают подняться выше исторических максимумов, превратив его в самый жаркий месяц последнего тридцатилетия. Специалисты обращают внимание на то, что избыток солнечной активности сочетается с острой нехваткой осадков: количество дождливых дней в регионе может снизиться в два-три раза по сравнению с обычными годами, что повышает риск засухи и губительно отразится на сельском хозяйстве и природных экосистемах.

Традиционно народные приметы подсказывают аналогичные ожидания: весеннее буйное цветение ольхи трактуется знатоками народной мудрости как признак грядущего жаркого и сухого лета.

Не обошлось и без астрологических прогнозов: специалисты в области астрометеорологии утверждают, что первые месяцы лета пройдут под знаком напряженности, когда природные стихии будут периодически нарушать спокойствие южного региона России, устраивая засухи и прочие стихийные бедствия.