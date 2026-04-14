Частые поломки валидаторов в Нижнем Новгороде объяснили непрерывной работой

В Центре развития транспортных систем Нижегородской области прокомментировали участившиеся неисправности стационарных валидаторов. По данным ведомства, оборудование работает практически без остановки, что приводит к износу и поломкам, сообщило ИА «Время Н» .

Перед каждым выездом транспорт проходит техосмотр, включая проверку системы оплаты. Если валидатор не работает, пассажирам советуют обратиться к водителю или кондуктору — заявку на ремонт передадут в «Ситикард», специалисты устранят неисправность в кратчайшие сроки.

Контроль за оснащением транспорта валидаторами осуществляет ГКУ НО «ЦРТС» во время плановых проверок. Перевозчики, нарушившие условия госконтрактов, штрафуются.